Verso “Da Margherita” a Catanzaro: tra gli ospiti della sezione libri anche Stenio Solinas

Uno degli osservatori più acuti e sferzanti del nostro tempo e l’autore che è stato definito dal Sunday Telegraph come “il più brillante della nuova generazione di storici-viaggiatori”. Stenio Solinas e Justin Marozzi saranno i protagonisti di un interessante confronto promosso all’interno dell’evento Da Margherita, che si appresta a vivere una nuova edizione sempre in Villa Trieste, nel cuore del centro storico di Catanzaro.

Tra gli appuntamenti della sezione letteraria, si segnala, per l’appunto, quello di lunedì 24 giugno, alle 18.30, in occasione del quale i due illustri ospiti dialogheranno, insieme ad Aldo Costa, del libro “L’uomo che inventò la storia. Viaggio con Erodoto” dello stesso Marozzi, giornalista, storico e scrittore di viaggi inglese che ha trascorso buona parte della sua vita professionale nel mondo musulmano. Un lavoro che ha trovato forma grazie all’attenzione di Solinas, storico caporedattore della Cultura del Giornale e attuale direttore editoriale di Settecolori.

Erodoto è considerato il Padre della Storia, ma può essere anche definito come il primo, e il più grande, scrittore di viaggi, nonché il più brillante inviato di politica estera, senza dimenticare il suo essere stato un esploratore senza paura e un pionieristico geografo. Il volume ricostruisce sul campo quello che fu il mondo di Erodoto, per una straordinaria combinazione di viaggio e di storia nello spirito dell’uomo che praticamente li inventò. Nel grande contenitore di Da Margherita si discuterà, quindi, di storia e attualità, con la preziosa testimonianza di Solinas e con una scommessa editoriale che, riprendendo le sue parole, esprime “un’attenzione alla curiosità, al non essere ortodossi, al cercare sempre delle strade particolari e non particolarmente seminate”.