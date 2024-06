“Padri e padrini”, Emilio Grimaldi presenta il suo libro a Lamezia Terme

È vero che la peggior mamma è sempre meglio del miglior papà? Perché, chi lo dice? Se ne parlerà sabato 8 giugno al Chiostro Caffè letterario in Piazzetta San Domenico, a Lamezia Terme (CZ), dalle ore 17:30 nel corso della presentazione dell’ultimo libro di Emilio Grimaldi dal titolo “Padri e padrini”. E poi: è vero che un papà, per il solo fatto che la sua famiglia sia associata alla ‘ndrangheta, non possa essere un buon genitore?

Emilio Grimaldi dichiara: “Nella nostra società, plasmata da un’informazione orientata a dare risalto solo agli scandali e agli omicidi, difficilmente riescono a venire a galla quei vissuti invisibili in cui sono costipati i papà separati. Tante volte vittime silenziose di un apparato istituzionale che risente dei pregiudizi che investono palazzi e organi dello Stato. Lo stesso Stato che, per conto della Carta costituzionale, invece, declama e impartisce l’uguaglianza di tutti i cittadini ‘Senza distinzioni di sesso, razza, lingua’ e cultura e contestualmente impegna sia se stesso che la comunità che rappresenta all’assolvimento dei diritti per ogni persona”.

Ad affiancare l’autore saranno don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud; Giuseppe Filice, avvocato e curatore della prefazione, e Marco Marchese, l’editore che ha voluto fortemente che questo testo vedesse la luce.

A moderare l’incontro Rita Giura, scrittrice e redattrice delle Officine Editoriali da Cleto. Infine, Mario Migliarese, cantautore calabrese, e l’apprezzato chitarrista e cantautore Michele Stanizzi, allieteranno i presenti con alcuni intermezzi musicali. La Presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce di Luigi Stanizzi, plaude all’iniziativa ricordando anche il precedente apprezzamento dello stesso autore, Emilio Grimaldi, con “Una rosa per Teresina”, opera presentata a Sersale con il contributo culturale fra gli altri di Luigi Stanizzi. Sempre grazie alle Officine Editoriali da Cleto di Marco Marchese che peraltro, proprio in questi giorni, in una nuova collana editoriale, ha già dato alle stampe “Sogni Infranti” del poeta Serafino Schipani (Seraschi), i cui libri registrano sempre il tutto esaurito nel giro di due settimane dall’uscita.