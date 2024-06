Fiorita si congratula per nomina Marchianò in seno al CSM

Il sindaco Nicola Fiorita ha rivolto le sue felicitazioni alla magistrata Maria Vittoria Marchianò, chiamata a ricoprire la carica di presidente della settima commissione dell’organo di autogoverno della magistratura.

“La dottoressa Marchianò è una nostra illustre concittadina – ha detto il sindaco. Da anni vive qui ma, soprattutto, è qui, presso il distretto della nostra Corte d’Appello, che, dopo essere entrata giovanissima in magistratura, ha percorso buona parte della sua prestigiosa carriera ricoprendo anche importanti ruoli apicali e interpretandoli sempre con equilibrio, spirito di servizio e abnegazione, grazie alla sua profonda conoscenza del diritto, associata alla sua formazione umanistica. Tutto questo le ha consentito anche di esprimere una particolare sensibilità verso temi importanti di carattere sociale, come la questione femminile e un’attenzione non comune verso le giovani generazioni. Per Catanzaro, la sua nomina a presidente della VII commissione del CSM è dunque motivo di soddisfazione, nella certezza – ha concluso Fiorita – che le sue indiscusse e riconosciute doti professionali ed umane contribuiranno a caratterizzare anche il nuovo, delicato e importante incarico ricevuto, per il quale le rivolgiamo i nostri più calorosi auguri di buon lavoro”.