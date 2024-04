Fiorita: “Angelo Donato è stato uomo delle istituzioni”

“Angelo Donato è stato un uomo delle istituzioni, un servitore della collettività, un cattolico impegnato e colto. Nel governo regionale, nel Senato della Repubblica e nel ruolo di sindaco del Capoluogo ha sempre tenuto alto questo profilo istituzionale che gli ha guadagnato prestigio e rispetto anche da parte degli avversari. Lo ricordo con commozione poiché ha condiviso con mio padre Franco un lungo percorso nella Democrazia Cristiana”. Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

“Angelo Donato – aggiunge Fiorita – non ha mai portato rancore e mai ha concepito la politica come scontro e conflitto. Catanzaro,che lui amava smisuratamente pur non essendovi nato, si china rispettosamente davanti alla sua figura”.