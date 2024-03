Programma Metro Plus: il lavoro del Tavolo di co-programmazione

Una intera mattinata di proficuo lavoro, con al tavolo di co-programmazione cinquanta organismi del Terzo Settore e dell’associazionismo culturale, impegnati ad approfondire le sessantasette proposte progettuali per l’area “Politiche Sociali e Cultura”, presentate all’Amministrazione comunale nell’ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Proposte progettuali da implementare nella programmazione che Palazzo De Nobili dovrà presentare al Dipartimento per la Coesione della presidenza del consiglio dei ministri entro il prossimo 30 marzo per la successiva e formale approvazione. A presiedere i lavori, il sindaco Nicola Fiorita; presenti, le assessore al ramo Marina Mongiardo, Donatella Monteverdi e Giusi Pino, insieme con il dirigente Antonino Ferraiolo e il consulente Tonino De Marco.

L’incontro è servito a confermare, coerentemente con le proposte pervenute, l’orientamento di articolare le azioni del programma Metro Plus di Catanzaro in quattro “pilastri” di intervento strategico: la costituzione di un Social Innovation Hub; gli interventi di inclusione sociale finanziati con il FSE per la sostenibilità dei progetti di welfare sul territorio, sia in continuità con le esperienze di Agenda Urbana sia di nuovi interventi coerenti con la programmazione di settore; gli interventi sulla cultura e sulla creatività artistica giovanile in logica di inclusione sociale e di valorizzazione delle identità del territorio comunale; gli interventi integrati tra FSE e FESR per l’infrastrutturazione sociale e i progetti di animazione e sostegno all’inclusione sociale da realizzare sull’area di Viale Isonzo/Corvo/Aranceto/Pistoia, per dare una risposta organica alla marginalità dell’agglomerato urbano.

Le organizzazioni intervenute hanno condiviso l’approccio programmatico del Comune, dando atto della volontà di cooperazione dell’Amministrazione. Superata la scadenza del 30 marzo si aprirà una fase nuova che, attraverso la co-progettazione con il Terzo Settore e con le associazioni culturali, dopo l’approvazione delle schede progettuali, porterà alla redazione dei bandi che dovranno individuare le proposte operative da realizzare sul territorio entro il 2027, data di chiusura del programma.

Alla fine dei lavori, il sindaco Fiorita si è detto “molto soddisfatto dell’esito della consultazione con il partenariato”, che, ha aggiunto, “ha confermato la volontà dell’Amministrazione di piena condivisione sociale delle linee programmatiche del programma Metro Plus”. Il primo cittadino si è anche detto “certo che questa logica di co-programmazione possa incidere in maniera decisiva nel recupero della coesione sociale sul territorio comunale di Catanzaro e sulla sostenibilità delle strategie di inclusione che l’Amministrazione sostiene con convinzione fin dal suo insediamento”.