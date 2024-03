Catanzaro, manovra di bilancio: Palaia plaude al lavoro fatto dall’assessora Mongiardo

“Una riduzione del disavanzo da quasi sette milioni e mezzo di euro è una dato da mettere nel dovuto risalto perché segna il tratto forse più distintivo del bilancio approvato ieri in Consiglio”. Lo scrive in una nota la consigliera comunale Daniela Palaia, secondo la quale “la manovra contabile predisposta dall’assessora Mongiardo riesce a cogliere il risultato in quadro di rigidezza complessiva che oggettivamente lasciava margini di manovra estremamente ristretti. Non dimentichiamo infatti – continua Palaia – che sulle casse comunali pesa una situazione debitoria qualche milione di euro, dunque di non poco conto, che ci impegna annualmente e lo farà per molto tempo ancora. Una situazione ereditata e fatta da debiti fuori bilancio, oltre a quelli derivati da due necessarie e inevitabili transazioni, di cui ci siamo fatti carico per evitare danni maggiori, con l’Agenzia delle Entrate e la ditta che ha costruito la famigerata palazzina del Ceravolo. Ecco perché il risultato sul disavanzo va apprezzato e messo nel giusto rilievo. Così come sul versante opposto, quello delle entrate, è apprezzabile l’impegno che consente di prevederne di maggiori attraverso la lotta all’evasione e, su altro fronte, la messa a regime delle concessioni pubblicitarie. Insomma – aggiunge la consigliera – si è fatto sui conti un lavoro attento e prudente, condizionato da fattori interni ma anche esterni come la lievitazione di costi che non dipendono certo dal Comune ma sono gli stessi che paga la comunità internazionale. Un lavoro che, nonostante questo, è riuscito a segnare anche per quest’anno un miglioramento dello stato di salute dei nostri conti. E questo costituisce un dato positivo in sé ma anche la giusta precondizione con cui ci apprestiamo ad affrontare passaggi importanti, come la pianificazione dell’utilizzo degli aiuti nazionali e comunitari, con cui rilanciare gli investimenti sulla città”.