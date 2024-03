CUP Catanzaro, l’associazione Food Centro Storico: “Bene riforma su strisce blu comunali”

L’associazione Food Centro Storico esprime piena soddisfazione per quanto deliberato ieri dalla Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, che ha stabilito che nei casi di richiesta di occupazione del suolo pubblico in aree delimitate dalle strisce blu ma per finalità diverse dalla sosta a pagamento, il richiedente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’occupazione, dovrà corrispondere direttamente al Comune la tariffa annualmente fissata quale Canone Unico Patrimoniale (CUP).

“Si tratta di un importante risultato – commenta l’associazione – che regala un sospiro di sollievo a tutti i nostri associati che lavorano con sacrificio e passione e premia l’attività di sensibilizzazione da noi realizzata sull’argomento. E’ un risultato doppiamente positivo perché frutto della visione unanime espressa dal Consiglio Comunale che su una tematica così rilevante ha superato le divisioni politiche e le differenze tra maggioranza e opposizione. Ringraziamo il primo cittadino per aver mantenuto l’impegno assunto nei confronti degli operatori commerciali che svolgono attività di somministrazione e per aver dato seguito all’atto di indirizzo dei Consiglieri. Siamo convinti che il dialogo e l’ascolto sia uno degli strumenti per poter migliorare le piccole grandi problematiche che attanagliano il nostro capoluogo. Ci auguriamo che l’Amministrazione tutta intenda proseguire su questa strada, mettendo in atto una serie di azioni volte a migliorare la visibilità della città e, quindi, degli operatori. L’estate è alle porte, speriamo che non si verifichi il classico “svuotamento” da giugno ad agosto.”