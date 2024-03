Le associazioni affido e adozioni incontrano il presidente Occhiuto e l’assessora Staine: “Sinergia per nuove politiche di welfare”

“Rispondendo prontamente alla lettera aperta inviata dalle associazioni, il Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e l’assessora regionale al Welfare Emma Staine hanno ricevuto nella sede del Consiglio Regionale una delegazione del coordinamento regionale affido e adozioni. Un incontro che ha affrontato le principali criticità che, finora, non hanno permesso di potere disporre di un sistema in grado di valorizzazione quel capitale sociale che sono le famiglie e le associazioni che sono disponibili a garantire una accoglienza dei minori attraverso l’affido e l’adozione. Per il presidente Roberto Occhiuto, Regione e coordinamento su questi temi devono trovare forme di collaborazione stabili coniugando le competenze istituzionali dell’Ente con quelle valoriali,sociali che le associazioni possono mettere in campo in forza del loro radicamento nel territorio e della loro conoscenza dei bisogni dei minori e delle famiglie vulnerabili. L’assessore regionale Emma Staine ha ribadito l’importanza di questa collaborazione impegnandosi a rafforzare il tavolo tecnico già avviato con il coordinamento, prevedendo una sua formalizzazione. Il confronto è servito a concordare una agenda comune di lavoro per dare risposta alle richieste che la “lettera aperta” aveva avanzato alla regione. In particolare l’adozione di un atto di recepimento da parte della Giunta Regionale delle linee di indirizzo nazionale per l’affidamento familiare dell’8 Febbraio 2024 approvato alla Conferenza Stato– Regioni che prevede l’avvio di un percorso di accompagnamento e di implementazione della collaborazione tra pubblico e privato sociale , gli ambiti territoriali, i Tribunali per i minorenni, le ASP, e la rete famiglie. Obiettivo immediato e l’attivazione dell’assistenza tecnica e di programmi formativi per gli operatori degli Enti locali e delle ASP che dovranno promuovere i Centri Affido in tutta la regione. Un provvedimento che per il presidente della Giunta dovrà essere redatto avvalendosi sia del coordinamento regionale che del Tavolo nazionale dell’affido che ha dichiarato disponibilità a dare un suo contributo. Un secondo impegno assunto è stato quello relativo all’attivazione di un osservatorio regionale sui minori fuori della famiglia, minori collocati i centri residenziali ed in affido che spesso vengono dimenticati e raggiungono la maggiore età senza prospettive per il loro futuro. Il presidente Occhiuto e l’assessora Staine hanno accolto ed apprezzata la disponibilità del Dipartimento Sociologia dell’UNICAL e del coordinamento affido e adozione a realizzarlo senza oneri per la regione. Anche sui minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio calabrese, il presidente della Giunta e l’assessore ritengono di strutturare un progetto regionale condiviso con il coordinamento per la loro accoglienza in famiglie disponibili all’affido in sintonia con quella tradizione di accoglienza che ha visto la Calabria attiva in occasione dei tanti sbarchi che l’hanno coinvolta. Una attenzione speciale il coordinamento ha chiesto riguardo i minori con patologie e bisogni speciali per i quali manca una rete di neuropsichiatria e di comunità sanitarie riabilitative. Una parte di loro potrebbe trovare accoglienza in affido e in adozione ma, le famiglie disponibili, chiedono un adeguato sostegno e supporto per una scelta impegnativa e difficile. Nel dibattito è emersa anche da parte delle associazioni la preoccupazione su quelli che saranno le ricadute negative della “riforma Cartabia”, che ha un impatto sui Tribunali per i Minorenni; scenario che dovrebbe spingere ulteriormente i diversi attori istituzionali e sociali ad attivare un lavoro di rete con una integrazione tra sociale e sanitario che è sempre di più indispensabile”.