La Sezione AIA di Lamezia Terme celebra il 50° anniversario della sua fondazione

Si terrà giovedì 14 marzo 2024, alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare “Mons. Renato Luisi” del Comune di Lamezia Terme, la celebrazione del 50° anniversario della fondazione della Sezione AIA ( Associazione Italiana Arbitri) di Lamezia Terme .

Un momento – si legge in un comunicato stampa – che riveste un’importanza storica per la Sezione lametina, fondata su valori di impegno, entusiasmo e, soprattutto, la passione condivisa di tutti gli associati. Sarà un’occasione unica per rivivere insieme la storia emozionante della nostra Sezione, dagli umili inizi fino ai giorni attuali.

La cerimonia sarà impreziosita dalla partecipazione del Presidente Nazionale dell’AIA, Carlo Pacifici, di vari Componenti del Comitato Nazionale AIA e di illustri Autorità Civili e Religiose. Durante l’evento, sarà possibile riflettere sulle tappe fondamentali che hanno contraddistinto il percorso della nostra Sezione, culminando con il riconoscimento della presenza dei nostri Associati sia a livello Nazionale che Internazionale.