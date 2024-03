A Catanzaro il parchetto di via Massara rivive come area per bambini

Il parchetto di via Massara si è rifatto il look trasformandosi in un’area attrezzata per lo sport e per il divertimento dei bambini. Per la comunità di rione De Filippis è stata una domenica di festa, in occasione dell’inaugurazione dello spazio riqualificato dall’Amministrazione comunale che ha provveduto ad installare una serie di attrezzature sportive donate dal comitato provinciale Csen Catanzaro nell’ambito del progetto nazionale “Ci vediamo da Criss”.

“Questa bella sinergia ha rappresentato l’opportunità per rimettere in sesto un’area a servizio di tutti i residenti e delle famiglie che potranno ora praticare sport all’aria aperta e trascorrere del tempo libero con i giochini pensati per i più piccoli”, ha commentato il presidente del Consiglio comunale a margine della breve cerimonia tenutasi ieri presieduta dal sindaco Nicola Fiorita. “E’ stato il risultato di un lavoro di squadra che ha visto impegnati il personale di Sieco, Catanzaro Servizi e Verdidea per la pulizia, il ripristino della fruibilità dello spazio e il montaggio delle staccionate. Importante anche il contributo di alcuni cittadini, che hanno colto in maniera concreta lo spirito alla base del progetto di Amministrazione condivisa dei beni comuni che intendiamo portare avanti”.

Presente anche il consigliere comunale Vincenzo Capellupo che ha sottolineato “l’esempio positivo di vedere insieme il pubblico e il privato per un obiettivo comune, restituire ai quartieri quegli spazi di aggregazione e di socialità che hanno una funzione fondamentale per la qualità della vita, in particolare, delle famiglie. In tal senso, voglio ringraziare il Sindaco Nicola Fiorita per l’attenzione che dimostra a tutti i quartieri della nostra città, il Capo di Gabinetto del Comune, Pasquale Squillace, per il prezioso lavoro che ha svolto anche in questa occasione, oltre che Don Vincenzo e tutta la comunità parrocchiale della Chiesa SS Salvatore per la disponibilità dimostrata ed il supporto offerto”.