Saccomanno (Lega): “Importante incontro a Catanzaro sulla sostenibilità, innovazione, economia circolare e finanza ESG”

<<Nell’ambito del percorso di comunicazione, informazione e formazione della Lega, si è svolto a Catanzaro, nella sala della Provincia, un incontro dal titolo “Verso un Futuro Sostenibile: Innovazione, Economia Circolare e Finanza ESG”. Ha aperto e moderato i lavori Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario della Lega Calabria, e poi hanno portato i saluti Gianluca Valastro, vicedirettore generale Banca Centro Calabria, che ha evidenziato la disponibilità dell’Istituto a partecipare ad un processo di collaborazione per sostenere le aziende, Filippo Capellupo, presidente UNPLI Calabria, che ha sollecitato un percorso unitario ed in rete, Giuseppe Macrì, responsabile settore ambiente Lega Calabria, che ha evidenziato che oggi non vi è unione e che manca una rete ed un progetto di inclusione sociale, Raffaele Ianuario, presidente soluzioni sostenibili SB S.r.l., che ha portato i saluti anche di Rosamaria Petitto, presidente ODCEC Catanzaro, e ringraziato per la presenza ed ha precisato che la sostenibilità ha una rilevanza importante in tutti i processi di crescita per il presente e futuro. Saccomanno nel ringraziare la SB e tutti i presenti, ha affermato che bisogna correre in quanto si è già in ritardo e che è necessaria una rete con una programmazione per il presente e per il futuro. Gli interventi, di alto spessore tecnico, hanno affermato: Emanuela Saggese, amministratore delegato Soluzioni Sostenibili, ha evidenziato l’importanza della indispensabile sostenibilità per poter crescere e portare avanti le aziende, Giuseppe Amitrano, amministratore delegato WieldMore Investment Management, collegato da Londra, ha sollecitato tutti a rispettare la normativa vigente essendoci multe e sanzioni molto rilevanti e prospettando i percorsi da svolgere, Michele Moretti, project manager della sostenibilità, ha parlato di economia sostenibile precisando che ormai le aziende devono cercare di utilizzare nel processo di produzione anche gli scarti che possono diventare una risorsa, Giulia Simone , responsabile area finanza Soluzioni Sostenibili, ha evidenziato che è necessario un cambiamento culturale che, però, ha una resistenza negli imprenditori, Mauro Pallini, presidente Scuola Etica Leonardo, collegato da Milano, ha sollecitato l’adeguamento ad un nuovo modello organizzativo e il sostegno all’ambiente ed al sociale per una sostenibilità etica, Antonio Minervini responsabile antiriciclaggio e 231/01 di Soluzioni Sostenibili, ha sollecitato tutti a organizzare le aziende al rispetto della norma che può portare ad un aumento di ricavi, clienti, e diminuzione dei costi. Una carrellata di interventi che hanno informato i partecipanti ed hanno evidenziato che le modifiche organizzative delle aziende è fondamentale per trovarsi all’interno delle linee indicate dall’ESG. Saccomanno, nel concludere, ha ringraziato l’organizzazione, tutti i presenti e ha chiesto che l’incontro venga replicato nei mesi successivi alla presenza delle associazioni di categoria e delle aziende che vogliano partecipare, affinché si possa comunicare, informare, aggiornare e formare>>

Lo dichiara il Commissario Regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno