Da De Biase (FI) un appello per la rinascita: “Il Centro Destra Unito per il Futuro di Lamezia”

“In un momento cruciale per la politica locale, il Centro Destra della responsabilità, si interroga sulla volontà di dare vero valore all’unità e alla politica d’appartenenza. Un appello che pone la domanda fondamentale: siamo pronti a valutare con obiettività la realtà politica attuale?

Con il Partito di Forza Italia, riconosciuto come il partito del confronto e della moderazione, guidato dal Coordinatore Regionale On. Francesco Cannizzaro, puntiamo a costruire prospettive e basi partitiche solide per la Lamezia del presente e del futuro. La nostra filosofia è incentrata sull’inclusività, e ciò si traduce in un approccio coeso che si estende oltre i confini locali.

Lamezia Terme merita un campo politico leale, responsabile e vincente. Solo attraverso questa unità e responsabilità, il Centro Destra può garantire e ricevere le necessarie garanzie da qualsiasi sindaco. La nostra città, una realtà complessa e sfaccettata, ha bisogno di una guida politica orientata a puntare alle cose che uniscono, piuttosto che a quelle che dividono.

Guardando al passato, le proposte ambiziose, dalle idee di una Lamezia provincia, alla città della fiction, sono rimaste spesso inascoltate. È giunto il momento di trasformare queste visioni in azioni concrete, superando le illusioni del passato e affrontando le perdite significative subite, quali l’accorpamento della sanità lametina e la smembratura dell’Ufficio C.I.S.I.A.

Questi sono i motivi che spingono il Centro Destra a uno sforzo straordinario di coesione per il bene della comunità. La porta è aperta per un riequilibrio d’assieme che ponga le basi per una Lamezia rigenerata.

A noi la scelta! Questo è l’appello rivolto ai partiti dell’area, convinti che, per il bene della città, non resterà inascoltato”. Lo afferma in una nota Salvatore De Biase, Coordinatore Cittadino Forza Italia Lamezia.