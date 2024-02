“ZES Unica per il Mezzogiorno: opportunità per la Calabria”: domani incontro a Catanzaro

ZES Unica per il Mezzogiorno: opportunità per la Calabria che si terrà domani Venerdì 9 Febbraio 2024, alle ore 9:30 presso Auditorium Alexis – Centro direzionale Banca Centro Calabria Catanzaro, Loc. Germaneto – via Don Carlo De Cardona 7

L’evento, promosso con Banca Centro Calabria, mira a discutere lo sviluppo della ZES come leva economica regionale sia per le imprese che già operano nella nostra regione, sia per quelle che vogliano investire in Calabria e nell’intero Mezzogiorno. In quest’ottica di comprensione delle attuali condizioni socio-economiche della regione e di rilancio della stessa, sarà fondamentale l’intervento di Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ, che aprirà i lavori con un’analisi sull’economia calabrese, cui seguirà un panel su imprenditoria e cooperazione per il rilancio post-pandemico, attraverso lo strumento della ZES Unica per il Mezzogiorno