Oggi la Conferenza Episcopale Calabra riflette sulla tutela dei minori

Sarà caratterizzata da due momenti di confronto la giornata di riflessione regionale dedicata alla Tutela dei minori prevista per oggi 8 febbraio nell’auditorium della Cittadella della Carità ed organizzata dal Servizio Regionale Tutela Minori della Conferenza Episcopale Calabra.

L’incontro, al quale sono previsti i saluti del Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, presenzieranno monsignor Lorenzo Ghizzoni, Vescovo Metropolita di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori, e monsignor Francesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace e delegato Cec per il Servizio Regionale Tutela Minori, prevede una sessione mattutina su “…l’avete fatto a me. La cura dei piccoli nella Chiesa” che, con inizio alle ore 10 ha come destinatari del confronto Sacerdoti e Seminaristi (Seminario maggiore) e Diaconi.

La sessione pomeridiana, invece, con inizio alle ore 15.30 su “La tutela ed il rispetto della dignità dei piccoli: buone prassi” è destinata agli operatori pastorali ed in modo particolare a catechisti, animatori/educatori, responsabili di pastorale giovanile, insegnanti di religione, religiosi/e, aggregazioni laicali, associazioni cattoliche e non, interessate al tema, Diaconi.