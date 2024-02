A causa di una riparazione da effettuare con urgenza sulla rete, sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 22:00 di oggi, 5 febbraio 2024, alle ore 6:00 di domani, 6 febbraio, dal serbatoio Madonna dei Cieli per le seguenti zone: zona stadio, San Leonardo, Via Mario Greco, via Crispi, via Milano, via Pascali, via Cortese e aree limitrofe.