Aggredisce poliziotto in servizio e lo ferisce a una mano: arrestato un uomo a Lamezia Terme

Ha prima aggredito il proprietario di un’auto, dopo avere danneggiato la vettura, e poi si è scagliato contro degli agenti del posto di controllo della Polfer intervenuti per bloccarlo ferendone uno alle mani. Un cittadino di nazionalità somala è stato arrestato a Lamezia Terme davanti alla stazione centrale. L’extracomunitario si è poi scagliato con un grosso chiodo contro un poliziotto che è rimasto ferito alle mani e successivamente, è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme. Nella colluttazione, seguita all’aggressione violenta, l’uomo ha anche opposto resistenza tentando persino di impossessarsi della pistola di uno degli agenti che tentavano di immobilizzarlo. Il protagonista dell’aggressione è stato poi bloccato e condotto nel commissariato della Polizia di Stato per per il riconoscimento e le foto segnaletiche. A quel punto, prima di essere fermato, avrebbe aggredito pure un altro poliziotto in servizio nel commissariato prendendolo a morsi.