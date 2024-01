Concessioni demaniali marittime, Capellupo: “La capacità sta nei fatti. Stop alle polemiche strumentali della Lega Catanzaro”

“Come sempre, nel disperato tentativo di fare polemica e ricercare visibilità, i leghisti catanzaresi perdono l’occasione per stare in silenzio. Forse sono rimasti fermi ai tempi di Salvini dj al Papete, che invece di occuparsi della materia delle concessioni ha preferito dedicarsi a playlist e cocktail.

Nella loro nota, i Nostri mischiano cose molto diverse e lo fanno diffondendo informazioni false, cercando di strumentalizzare il lavoro delle persone, terrorizzando chi fa impresa, i lavoratori e le loro famiglie. Il tentativo è forse quello di invitare gli operatori del settore a mettersi sotto la loro protezione? Metodi vecchi e sconosciuti a questa Amministrazione che, al contrario, si è fatta carico con serietà di una vicenda spinosa, con la priorità di non arrecare alcun danno agli operatori (a tutti), di salvare la stagione 2024 (per tutti) e di avviare un percorso legale nell’interesse della collettività. Gli operatori sono stati convocati, infatti, nei prossimi giorni proprio per intraprendere tutti, insieme con l’Amministrazione, questo percorso sicuro.

Quello dei leghisti catanzaresi è il solito indegno comportamento di chi finge di non conoscere il reale contenuto della questione per strumentalizzare, ma per fortuna loro e la loro propensione alla mistificazione della realtà sono noti a tutti”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.