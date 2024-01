Poliziotto aggredito mentre era in servizio nel Catanzarese, il consigliere Montuoro: “Situazione inaccettabile”

“Assistiamo all’ennesima aggressione ai danni di un poliziotto in servizio. È davvero una situazione inaccettabile: chi indossa una divisa, mettendo quotidianamente a rischio la propria incolumità per difendere i cittadini merita il massimo rispetto, in quanto rappresenta quello Stato di diritto, le cui regole sono l’architrave della nostra civile convivenza. Mentre i responsabili di questi atti inqualificabili non devono in alcun modo scampare ai rigori della legge”. È quanto ha affermato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, dopo l’episodio di violenza ai danni di un agente della Polfer davanti alla Stazione di Lamezia Centrale.

“Massima solidarietà e vicinanza al collega ferito – ha aggiunto Montuoro – a cui auguro una pronta guarigione. Il governo Meloni guarda alle Forze dell’Ordine con la massima attenzione. Lo dimostra il recente rafforzamento degli organici, che ha mandato un messaggio inequivocabile a chi delinque: lo Stato è presente e non arretra neanche di un millimetro quando si parla di sicurezza dei cittadini e di quegli operatori impegnati ogni giorno nella difesa della legalità. L’auspicio – ha concluso Montuoro – è che fatti del genere non accadano più. E tutti dobbiamo impegnarci in questa direzione. È una battaglia che possiamo vincere. Lo Stato c’è. Nessun territorio è zona franca”.