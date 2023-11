Catanzaro, Buccolieri: “Avviso pubblico per la nomina del direttore generale di AMC una grande opportunità per la città”

Il consigliere comunale di Catanzaro, Gregorio Buccolieri, ha commentato con soddisfazione l’avviso pubblico pubblicato dall’Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale.

“Si tratta di una grande opportunità per la città – ha dichiarato Buccolieri – perché permetterà di individuare un professionista competente e qualificato che possa guidare AMC verso un futuro di sviluppo e miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.

I requisiti richiesti sono di alto profilo e questo dimostra che la città è intenzionata a investire nella mobilità sostenibile e a offrire ai cittadini, non solo catanzaresi, un servizio di qualità.

E’ pertanto auspicabile un’ampia partecipazione alla selezione, che avverrà sulla base di criteri improntati alla massima trasparenza e meritocrazia, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze per contribuire al miglioramento della mobilità a Catanzaro”.

Buccolieri ha poi sottolineato che “la scelta del direttore generale è un passaggio fondamentale per la vita dell’azienda e per il futuro della mobilità urbana. È importante che la persona selezionata abbia una visione strategica del settore e sappia cogliere le sfide che ci attendono, come la transizione energetica la digitalizzazione e lo sviluppo di una città che ambisce a tornare centrale nei confronti del proprio territorio con il quale intende recuperare il patto sociale interrotto nel corso del tempo”.