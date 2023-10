Torna a Catanzaro “WOMEN FREE 2”, il progetto che sostiene le donne in condizioni di disagio

Fondazione Città Solidale Onlus e l’Ammi-Donne per la Salute di Catanzaro (Associazione Mogli Medici Italiani) nuovamente insieme per “Women Free 2”, la seconda edizione del progetto, finanziato dal Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, che offre servizi di aiuto e accompagnamento per donne, sole o con figli minori, in condizione di disagio (economico, lavorativo, abitativo e sanitario), anche vittime di violenza di genere, con particolare attenzione ai casi di maggiore vulnerabilità.

“Non potevamo che essere ancora una volta partner di questa importante iniziativa” – afferma Silvana Aiello Bertucci, presidente Ammi-Donne per la Salute Catanzaro – La nostra associazione promuove la costruzione di una rete a supporto delle donne. La prevenzione è fondamentale. Tra le azioni portate avanti con questo progetto vi è l’attivazione di un servizio di screening con visite senologiche, considerando la nostra collaborazione con la Breast Unit – Organizzazione Unità Multidisciplinare nata per curare il cancro al seno – dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Dulbecco” di Catanzaro”, presidio “Pugliese”.

Per info e prenotazioni si può contattare la Fondazione Città Solidale Onlus tramite il numero verde 800909194 o WhatsApp 392 47077024.