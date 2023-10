Catanzaro celebra la Giornata Mondiale della Vista: tutti gli appuntamenti

Nel secondo giovedì di ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale della Vista in Catanzaro organizzata dal comitato territoriale IAPB di Catanzaro unitamente alla sezione UICI e con il supporto del personale volontario dell’UNIVOC e del SCU. Come da programma sono stati divulgati gli opuscoli ideati per l’occasione da Iapb Italia onlus nel centro storico, su corso Mazzini, in piazza Matteotti di Catanzaro e corso Nicotera (Lamezia Terme). Grande l’interesse da parte dei cittadini che hanno accolto le informative e si sono subito prenotati per sottoporsi agli screening oculistici. Per l’intera giornata infatti all’interno del Gabinetto Oculistico “Mario Barbuto” sito nella sede polivalente UICI CZ (loc. Piterà), sono stati realizzati a partire dalle ore 09:30 sino alle ore 18:00 in collaborazione con medici oculisti e ortottisti molteplici screening, molti i bambini accompagnati da genitori e nonni.

“La prevenzione deve essere una prassi costante, come Iapb di Catanzaro siamo tra i cittadini e per i cittadini per ricordare quanto sia importante la salute in questo caso dell’occhio, perché vivere nel buio della cecità è limitante nella libertà e nell’autonomia” come ha affermato la Presidente IAPB Luciana Loprete ricordando nel suo intervento il supporto alle strutture sanitarie che vivono in uno stato di emergenza. Intervento che ha aperto l’incontro di carattere scientifico tenutosi nel primo pomeriggio nel cuore della città presso la Biblioteca “De Nobili” moderato da Antonella Mascaro ove si è discusso dalle patologie oculari invalidanti ai disturbi refrattivi, alle conseguenze del lungo periodo di lockdown e di come intervenire tempestivamente con una visita oculistica al fine di tutelare il bene prezioso che è la vista. Presente all’incontro la già Senatrice Gelsomina Vono che si è data disponibile ad essere portavoce delle istanze dell’IAPB presso il Parlamento, presenti anche diversi rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore che riconoscendo l’operato dell’Uici e del Comitato Iapb di Catanzaro si sono complimentati confermando la proficua collaborazione.