Catanzaro, Buccolieri e Serraino: “Fondi per manutenzione a Palagallo, recepite richieste delle Commissioni”

BUCCOLIERI E SERRAINO: FONDI PER MANUTENZIONE PALAGALLO, RECEPITE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI PER VENIRE INCONTRO AI BISOGNI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE

“E’ sicuramente una bella notizia la disponibilità di ulteriori 120 mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, a seguito della variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale. Un risultato positivo in considerazione del bisogno impellente di interventi che riguarda specialmente il Palagallo. L’impianto di località Corvo, infatti, necessita di alcuni lavori indispensabili per poter garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività agonistiche da parte delle società e delle associazioni sportive. Per questo motivo, recependo anche le segnalazioni di chi vive direttamente sul campo queste problematiche, la prima e la quarta commissione, con l’interessamento di tutti i componenti, hanno effettuato a fine agosto un sopralluogo congiunto al Palagallo per visionare le condizioni della struttura e dei servizi, al fine di sollecitare gli uffici competenti in merito ai lavori di manutenzione urgenti da programmare.

Grazie alla volontà politica dell’amministrazione Fiorita e alla sensibilità dell’assessore Belcaro, fondamentali per ricavare ulteriori fondi da destinare alla manutenzione, è stato possibile quindi dare seguito alle richieste espresse anche dalle commissioni nella direzione di risolvere le criticità. L’obiettivo è quello di restituire, dunque, il palazzetto di Corvo alle società che, con i loro atleti, contribuiscono a rendere vivo e operativo un presidio fondamentale per lo sport e l’aggregazione”.

In una nota dei presidenti della prima e della quarta commissione di Comune Catanzaro, Gregorio Buccolieri e Tommaso Serraino.