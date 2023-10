Intimidazione alla ditta che lavora alla scuola dell’Aranceto di Catanzaro, la solidarietà dell’assessore Giordano: “Episodio inaccettabile”

L’assessore alla sicurezza del Comune di Catanzaro, Marinella Giordano, esprime la sua più ferma solidarietà nei confronti dell’imprenditore della ditta Sami Srl che, nei giorni scorsi, ha subito un atto di intimidazione attraverso l’incendio dei suoi mezzi impegnati nei lavori presso una scuola del quartiere Aranceto.

Questa mattina l’assessore Giordano ha fatto visita all’imprenditore e alla sua azienda, per manifestare il suo sostegno e la sua preoccupazione per quanto accaduto.

“Un episodio inaccettabile rivolto non solo all’imprenditore stesso ma anche all’intera comunità. Ciò che rende questa intimidazione ancora più grave è il contesto in cui si è verificata. L’azienda è attualmente impegnata nella costruzione di una scuola nell’Aranceto, un progetto che contribuirà in modo significativo a migliorare l’istruzione e le opportunità per i giovani della nostra comunità. Questo vile atto dimostra quanto sia spregiudicata la criminalità che si nasconde dietro questi gesti. Non solo colpisce un imprenditore onesto e lavoratore, disinteressandosi dei lavoratori, ma mina un presidio di legalità importante in un quartiere difficile come l’Aranceto, e su cui è sempre vigile l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di tutte le Istituzioni come dimostrato dal recente Comito per l’ordine e la sicurezza che ha affrontato le difficoltà delle aree periferiche a rischio.

Non permetteremo che la criminalità ostacoli il progresso e la crescita della nostra città. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e per assicurare che progetti come la costruzione della scuola nell’Aranceto possano andare avanti senza timori.

Confidiamo nell’intenso lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura che procederanno a fare chiarezza sugli episodi di intimidazione ai danni dell’imprenditore. Esortiamo i cittadini liberi e onesti a farsi parte attiva per denunciare e contrastare i fenomeni di sopraffazione e continuare a nutrire fiducia nei confronti delle Istituzioni”.