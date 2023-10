Intimidazione a ditta di Catanzaro, l’assessore Borelli: “Non restare indifferenti”

“La palese intimidazione consumata ai danni dell’imprenditore Andrea Cusimano è un gesto grave e da condannare senza esitazione”.

Lo scrive in un a nota Antonio Borelli, assessore alle Attività Economiche del comune capoluogo.

“La città e il suo hinterland non devono restare indifferenti di fronte al diritto violato di svolgere serenamente la propria attività, devono tenere alta l’attenzione e far sentire in questi frangenti la propria vicinanza a chi fa impresa e a chi vi lavora, contribuendo onestamente alla crescita del territorio. Confidiamo – chiude Borelli – che gli inquirenti facciano piena luce sull’episodio e assicurino i responsabili alla giustizia, così com’è auspicabile che accada anche per gli altri recenti e analoghi episodi ai danni della ditta impegnata nei lavori della scuola al quartiere Aranceto di Catanzaro e dei contatori del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, perché il clima che si respira e che accomuna aree diverse del medesimo territorio non è affatto rassicurante. Intanto, ad Andrea Cusimano e ai suoi collaboratori tutti, giunga la nostra piena e incondizionata solidarietà”.