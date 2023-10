Il 5 ottobre presso la Cittadella Regionale il ricordo di Carmelo Pujia

Giovedì 5 ottobre, con inizio alle ore 16:00, nella “Sala Verde” della Cittadella regionale a Catanzaro, ad un anno dalla sua scomparsa, si terrà un evento in ricordo dell’on. Carmelo Pujia, le cui conclusioni saranno tratte dal senatore Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera.

Introdurrà l’on. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Seguiranno gli interventi del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, del sottosegretario di Stato al ministero dell’interno on. Wanda Ferro, del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, del prof. Giuseppe Nisticò e dell’on. Mario Oliverio, già presidenti della Giunta regionale, dell’on. Mario Tassone, già viceministro e del presidente “Unindustria Calabria” Aldo Ferrara.

Relazioneranno: il saggista Michele Drosi, autore del volume “vita e opere dell’on. Pujia”, e il prof. Vittorio Mete, ordinario di Sociologia Politica all’Università di Firenze che si soffermerà sul tema “politici di oggi, politici di ieri”.

A coordinare gli interventi istituzionali e politici e i contributi di studiosi e rappresentanti del mondo produttivo, sarà il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri.

L’on. Carmelo Pujia è stato presidente della Provincia di Catanzaro dal 1970 al 1975, consigliere e assessore regionale dal 1976 al 1983, deputato della Democrazia Cristiana per tre legislature (dal 1983 al 1994) e sottosegretario di Stato al Tesoro nei governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII. Per oltre due decenni, tra gli anni ’70 e ’80, è stato assieme all’on. Riccardo Misasi, leader incontrastato della Democrazia Cristiana in Calabria, totalizzando alle ultime elezioni nelle quali si è candidato (1992) oltre 56.000 voti con la preferenza unica.