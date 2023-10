Catanzaro celebra al Parco Gaslini la Festa dei Nonni

Un’occasione speciale per vivere un momento di divertimento e di incontro intergenerazionale: è la festa dei nonni che anche Catanzaro celebra oggi, dalle 17, con un’iniziativa al Parco Gaslini, nel quartiere Lido, promossa dai “Ragazzi dello Stadio” con l’associazione “Calabria un mare d’amore” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. A darne notizia l’assessore alle Politiche sociali, Giusy Pino, invitando la cittadinanza a partecipare all’evento nella giornata in cui si celebra la figura dei nonni e del loro ruolo in tutte le famiglie.

“Ci saranno tanti giochi per i nostri bambini, momenti di divertimento e anche di gusto con la possibilità di riscoprire le merende di una volta, con i prodotti della nostra tradizione”, afferma l’assessore. “Un esempio di associazionismo sano, che con passione ha messo insieme bambini e nonni per un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della condivisione. Un modo speciale per festeggiare i nonni stando all’aperto, complice il bel tempo, nella cornice verde di Parco Gaslini. L’amministrazione comunale non può che essere vicina a queste piccole, ma significative iniziative, per evidenziare il ruolo centrale della famiglia e ribadire l’impegno a supporto della terza età. Rafforzare i presidi dei centri sociali in ogni quartiere, è un obiettivo fondamentale per garantire luoghi e punti di riferimento accessibili a tutti e scongiurare il rischio dell’isolamento per gli anziani. A questo impegno, si affianca quello sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione contro fenomeni, come le truffe online, che si stanno espandendo a danno delle fasce più vulnerabili. L’amministrazione è al loro fianco, per una città che vuole essere a misura di tutte le età”.