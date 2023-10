Al via anche a Catanzaro il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni

Oggi prende il via la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2023 le famiglie che partecipano al Censimento sono 1 milione 46 mila in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

“Anche quest’anno Catanzaro è una città – campione Istat: nel periodo da ottobre a dicembre 2023, le circa duemila famiglie selezionate da Istat, e che hanno ricevuto le lettere informative con le credenziali di accesso al questionario online, sono chiamate alla compilazione dello stesso. Potranno anche ricevere la visita a casa di un rilevatore incaricato dal Comune di Catanzaro per conto di Istat”. A renderlo noto è la vicesindaco e assessore ai Servizi demografici Giusy Iemma. A coordinare le operazioni sul territorio è l’Ufficio comunale di censimento, nell’ambito del settore Transizione al digitale-servizi demografici statistica, diretto da Andrea Adelchi Ottaviano.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso la rilevazione campionaria denominata “da Lista” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

“Per arricchire questo importante patrimonio di statistica e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione”, ribadisce l’amministrazione comunale. “Si ricorda che partecipare al Censimento è obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità”.

INFO E CONTATTI – A tutti i cittadini che avessero dubbi o volessero riscontrare il nome dell’operatore per sapere se effettivamente si tratta del rilevatore Istat, viene suggerito di inviare una mail all’indirizzo (statistica@comune.catanzaro.it) oppure contattare direttamente il nostro Centro Comunale di Rilevazione –Ufficio Censimento situato in Via della Stazione, 95 c/o Ufficio Statistica e Toponomastica (0961881071) che resterà aperto dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023, data ultima del rilevamento.

Dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023 l’Ufficio di Censimento sarà inoltre disponibile per fornire informazioni e per il supporto alla compilazione del questionari, anche telefonicamente.

ORARI: Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.