Traversa lascia presidenza onoraria Parco della Biodiversità Mediterranea: il saluto di Fiorita

“Se il Parco della Biodiversità Mediterranea è un gioiello ambientalistico moderno e polivalente che tutto il Meridione ci invidia, il merito praticamente esclusivo è dell’onorevole Michele Traversa al quale – nel momento in cui lascia il ruolo attivo di presidente onorario del Parco – sento di tributare un grande ringraziamento a nome di tutta la Città.

Il Parco è stata una sua grande intuizione. Non un parco qualsiasi, ma uno scrigno verde, collocato nel cuore di Catanzaro, dove al suo interno si sono mescolati ambiente, arte, sport e cultura, in un contesto rispettosissimo della natura. Non c’è cittadino catanzarese che non abbia fruito in questi anni di questo patrimonio: per passeggiare o fare jogging, per conoscere le essenze, per ammirare le bellissime opere d’arte installate, per socializzare, per vivere eventi e concerti. Il Parco è una meta obbligata per tutti coloro che visitano il Capoluogo e lo è stato per centinaia e centinaia di scolaresche e gruppi turistici.

L’onorevole Traversa è sempre stato un politico del fare e fino all’ultimo giorno del suo mandato di presidente onorario ha curato la sua “creatura”. Gli sono veramente grato di quello che ha fatto e sono certo che continuerà a lungo, magari da una prospettiva diversa, ad occuparsi del Parco e a dispensare anche a noi amministratori i suoi preziosi suggerimenti”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.