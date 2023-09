Scontro a Lamezia Terme tra una bici elettrica e uno scooter: grave bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni è stato trasportato con l’eliambulanza nell’ospedale di Catanzaro per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme e nel quale sono rimasti coinvolti anche il padre (41) e il fratello di 17. Anche le condizioni di questi ultimi sono gravi e sono trasferiti in ambulanza a Catanzaro.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una bicicletta elettrica insieme al padre che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con lo scooter condotto dal 17enne. Per il bambino, viste le sue condizioni, i medici del 118 hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica dell’incidente.