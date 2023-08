Lamezia Terme: Giuseppe Spinelli e Antonio Mazzei nominati Presidente e Coordinatore di “Noi Moderati”

“Il commissario regionale di “Noi Moderati” On.le Antonello Talerico congiuntamente al Coordinatore provinciale e responsabile regionale enti locali Maurizio Vento, alla presenza del consigliere comunale Giovannino Saladini, ha incontrato e nominato, per la città di Lamezia Terme, l’avv. Giuseppe Spinelli ed il consulente del lavoro Antonio Mazzei, rispettivamente Presidente e Coordinatore della formazione politica erede della tradizione popolare europea, che con il congresso nazionale di “Noi con l’Italia” del 20 e 21 maggio 2023 è stata trasformata da sigla elettorale a movimento politico, capitalizzando le esperienze pregresse di “Noi con l’Italia , “Italia al Centro” ed altre formazioni e/o movimenti politici a suo tempo aggregati, nel cui contesto sono stati eletti Maurizio Lupi quale presidente nazionale, Saverio Romano quale coordinatore politico e Pino Galati quale vicepresidente vicario.

Continua quindi il processo di organizzazione di “Noi Moderati” in Calabria che sta già riscuotendo concrete adesioni nei capoluoghi di provincia, in particolar modo nell’area centrale (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia), ma che contestualmente punta ad accrescere il proprio consenso in tutte le realtà territoriali partendo dalla forza del proprio animo moderato, liberale e democratico, cercando di diffondere i valori sui quali intende costruire e diffondere la propria azione politica.

I tanti amministratori locali che stanno già dimostrando interesse nei confronti di “Noi Moderati” in Calabria, testimoniano la necessità di un contenitore politico capace di riportare al voto ed alla partecipazione politica una grande fetta di elettorato altrimenti disinteressata, dando al “centro” una ulteriore alternativa per rafforzare il centrodestra.

Nella città di Lamezia Terme si avvia pertanto una nuova fase organizzativa, in vista dei futuri appuntamenti politici, con la prospettiva di creare un partito che abbia capacità di ascolto e confronto, che sia propositivo e costruttivo, sia fra l’elettorato che nelle istituzioni, con meno virtualismi e maggiore partecipazione popolare diretta.

Per quanto riguarda la particolare fase delle attività prettamente collegate alle vicende politiche cittadine (che registra spesso divergenze di pensiero e azione fra le varie anime del centrodestra), “Noi Moderati“, pur restando “in silente attesa”, propone una fase di interlocuzione al fine di verificare eventuali comuni prospettive future e lascerà libera la propria rappresentanza consiliare, attuale e futura, rispetto alle scelte cui dovrà determinarsi in sede consiliare.

All’avv. Valerio Mercuri che ha guidato la segreteria cittadina di “Noi con l’Italia” va un sincero ringraziamento per il ruolo sapientemente svolto, nella consapevolezza che il suo contributo sarà a breve richiesto dai vertici di “Noi Moderati” nell’ambito della organizzazione dei dipartimenti tematici regionali”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Noi Moderati.