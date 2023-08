Il 2 settembre a Catanzaro assemblea pubblica di Federmanager Calabria

Il prossimo sabato 2 settembre, la Sala Conferenze dell’Hotel Perla del Porto a Catanzaro Lido ospiterà l’assemblea annuale di Federmanager Calabria, l’istituzione di riferimento per i dirigenti aziendali calabresi. Quest’anno, l’evento si concentrerà sul tema “Donne in leadership: inclusione, innovazione e impatto sociale”.

Il Presidente Severini sottolinea: “Valorizzare le donne manager è essenziale per promuovere l’inclusione e la meritocrazia in azienda. In una regione come la Calabria, con il suo immenso patrimonio storico e culturale, è cruciale riconoscere e potenziare il talento autentico dei suoi abitanti. Questa valorizzazione si traduce in una selezione basata su meriti e competenze, anziché su pregiudizi di genere, garantendo alle aziende l’accesso al miglior talento disponibile. Noi, come federazione dei dirigenti, siamo impegnati a combattere le pratiche clientelari e a promuovere veri leader in Calabria, catalizzando le energie positive per uno sviluppo economico sostenibile.”

L’evento Federmanager Calabria si preannuncia ricco di contenuti e di spunti di riflessione. Sarà il Presidente Luigi Severini ad aprire i lavori con la sua relazione, ponendo le basi di quello che si prevede essere un fruttuoso scambio di idee e esperienze.

Successivamente, ci sarà una tavola rotonda intitolata “Donne in leadership: inclusione, innovazione e impatto sociale”. Questo momento vedrà come coordinatrice Francesca Maria Marino, la Plant Director di Baker Hughes – Nuovo Pignone. Le voci che si alterneranno saranno molteplici: da Aldo Ferrara, che ricopre il ruolo di Presidente di Unindustria Calabria, ad Antonia Abramo, recentemente premiata come uno dei migliori Manager del Centro Sud, Anna De Gaio, Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità, Antonella Mancuso, Presidente del Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di CZ-KR-VV, Valter Quercioli, Vice Presidente Nazionale Federmanager, Carla Maria Tiburtini, Referente Nazionale AIDP Inclusion, Anna Della Torre, Referente Calabria Manageritalia.

In un successivo momento di riflessione dal titolo “Oltre il Cerchio: Esplorando i servizi e il network di Federmanager”, sarà di nuovo Luigi Severini a prendere le redini della coordinazione. Tra gli intervenuti, ci saranno figure di rilievo come Mario Cardoni, Direttore Generale di Federmanager, Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Gruppo Giovani Federmanager, Armando Indennimeo, Presidente Assidai, Francesco Napoli, Presidente Confapi Calabria e Vice Presidente Fondazione IDI, Valter Quercioli, Vice presidente Federmanager, Massimo Sabatini, Direttore Generale Fondirigenti.

In sintesi, un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono essere al passo con le dinamiche e le opportunità del mondo manageriale in Calabria.