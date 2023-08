Scuola a Catanzaro: approvati progetti esecutivi per 1,4 milioni di euro

Migliorare l’ambiente didattico e garantire la sicurezza degli studenti all’interno delle scuole della città: questa mattina la Giunta Comunale di Catanzaro ha approvato quattro progetti esecutivi, del valore complessivo di 1.4 milioni di euro, per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza delle aree di gioco adibite all’uso didattico in altrettante istituzioni scolastiche.

I progetti, finanziati attraverso i fondi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” (PON), rappresentano un passo importante per migliorare le infrastrutture educative del capoluogo. Gli istituti interessati sono: Istituto Comprensivo Manzoni Nord-Est; Istituto Comprensivo Pascoli Aldisio; Istituto Comprensivo Vivaldi; Istituto Comprensivo Patari-Rodari.

Il Comune di Catanzaro è beneficiario un finanziamento di 350.000,00 euro per ogni edificio scolastico, allo scopo di realizzare interventi sul piano dell’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi e delle mense scolastiche, nonché il relativo allestimento.

“L’obiettivo di questo programma è di creare ambienti scolastici più accoglienti, sicuri e funzionali, che incoraggino gli studenti a partecipare attivamente al processo di apprendimento. Ciò contribuirà a ridurre rendere più accessibili gli spazi educativi a tutti gli studenti. La sicurezza e la qualità dell’ambiente scolastico sono priorità fondamentali per l’Amministrazione Comunale. Con l’approvazione di questi progetti, dimostriamo il nostro impegno per garantire ai giovani studenti spazi didattici adeguati, sicuri e funzionali, che possano favorire il loro apprendimento e il loro sviluppo. Questi progetti riflettono l’impegno del Comune di Catanzaro nel garantire un’istruzione di qualità e un ambiente sicuro per i giovani. La Giunta Comunale si impegna a monitorare attentamente l’implementazione di questi progetti al fine di assicurare il loro successo e l’effettivo miglioramento delle infrastrutture educative nella città”, ha dichiarato Raffaele Scalise, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catanzaro.

L’assessore allo Sport e Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro, ha sottolineato l’importanza di questi interventi nell’ambito dell’istruzione: “Lo sport di base svolge un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei nostri giovani. Le palestre e le aree di gioco all’interno delle scuole non sono solo spazi fisici, ma luoghi dove si coltivano valori come il fair play, la collaborazione e la sana competizione. L’approvazione di questi progetti testimonia il nostro impegno nel promuovere non solo l’apprendimento accademico, ma anche la formazione integrale dei nostri studenti attraverso l’attività sportiva e il benessere.”