Info point nel Centro storico di Catanzaro, la soddisfazione del consigliere Arcuri: “Il dialogo tra istituzioni e commercianti funziona”

È con grande entusiasmo che il consigliere comunale Giorgio Arcuri rilancia l’apertura dell’Info Point turistico del centro storico della città. La postazione, situata all’imbocco di Corso Mazzini e ospitata nei locali delle gallerie del complesso San Giovanni, “rappresenta un importante punto di riferimento per i turisti che scelgono di visitare il capoluogo calabrese”

Frutto di una preziosa collaborazione tra l’Assessorato al Turismo, la Pro Loco e i commercianti del centro storico, questa iniziativa “segna un passo significativo nell’offerta di servizi turistici durante la stagione estiva. È la dimostrazione che il dialogo tra istituzioni e attività commerciali funziona e può portare a risultati concreti.

Inoltre, è bene ricordare che per la prima volta l’Info Point coinvolge entrambi i quartieri chiave della nostra città, il quartiere Lido e il centro storico, dimostrando che a premiare è l’impegno nel valorizzare tutte le attrazioni che Catanzaro ha da offrire. Come già dimostrato ieri durante il primo giorno di festeggiamenti per la festa di San Vitaliano, l’Info Point turistico rappresenta un punto di interesse strategico per promuovere le bellezze culturali e storiche della nostra città e che deve continuare ad essere valorizzato.

Grazie a questo lavoro, l’Info Point turistico rappresenterà un luogo accogliente dove i visitatori potranno trovare informazioni dettagliate sulla storia, le tradizioni, gli eventi e le bellezze naturali di Catanzaro. E dimostra che, anche nel Centro storico, si può puntare su uno sviluppo economico e sociale della nostra comunità”.