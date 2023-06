Catanzaro, Veraldi (Riformisti Avanti): “Mettere in sicurezza via Rito”

“Con determina a contrarre 3843 del 23/12/21 e con successiva aggiudicazione 2930 del 25/10/22 si erano finalmente aggiudicati i lavori per via Rito facendo scattare l’ora della riqualificazione da sempre al centro delle mie battaglie”.

Lo rende noto il consigliere comunale di “Riformisti Avanti” di Catanzaro, Stefano Veraldi, che, rispolverando le battaglie da lui combattute ancor prima di approdare a Palazzo de Nobili, parlava e parla di “svolta definitiva” e fa notare come “per la zona di Parco dei Principi erano ai nastri di partenza interventi tesi a rafforzare la sicurezza”.

La guardia resta, dunque, alta con il consigliere comunale di “Riformisti Avanti” che pur riconoscendo il merito dell’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici, Franco Longo, per “il sostegno dimostrato nel tempo attraverso il suo personale impegno nel portare avanti la relazione tecnica e la perizia dei Lavori con fondi recuperati dall’assestamento di bilancio nell’anno 2021, considerata anche il nutrito numero di firme dei cittadini di Via Giuseppe Rito è riuscito a deliberare ai sensi della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 892 i lavori che però, ancora oggi, per rimpalli di competenza tra Settore Gestione del Territorio e Settore Igiene Ambientale non sono partiti causando enormi disagi ai residenti”.

“Sollecito -conclude – l’immediata esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di Via Rito che non può più attendere lungaggini per assegnazioni di competenze tra i settori.