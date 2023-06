Catanzaro, slitta la rassegna “Ci vediamo da Margherita”: la nuova data d’inizio

Le previsioni di maltempo nella settimana in corso hanno suggerito lo slittamento della rassegna “Ci vediamo da Margherita” in Villa Trieste – patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro – il cui inizio è stato posticipato dal 14 al 19 giugno, per poi proseguire fino al 28 giugno. Per preservare al meglio l’organizzazione complessiva delle giornate e la regolare partecipazione del pubblico, il calendario della manifestazione è stato, quindi, spostato alla settimana prossima, anticipato da una speciale anteprima. Le presentazioni dei libri, già fissate nell’originaria programmazione, si svolgeranno regolarmente in location al chiuso, sempre nell’area di Villa Margherita, per una tre giorni “off”.

Si parte domani mercoledì 14 giugno, alle 18.30, all’interno dell’Accademia di Belle Arti, con “La Russia di Putin” di Andrea Borelli. L’autore, dottore di ricerca in storia, discuterà insieme a Salvatore Bullotta sul suo libro che affronta le tappe della costruzione dell’identità geopolitica russa, interrogandosi sulla solidità e sulle eredità del putinismo.

Giovedì 15 giugno, alle 18.30 nella Biblioteca comunale De Nobili, sarà la volta dell’illustratore Riccardo Francaviglia che presenterà il suo albo per ragazzi, “Il cacciatore di nuvole”, affiancato da Maria Saveria Ruga.

Venerdì 16 giugno, dalle 17 sempre in Biblioteca, incontro su Albert Camus a cura di Club Fahrenheit con l’intervento di Andrea Tramontana. A seguire, “Ci vediamo daMargherita” ospiterà Gabriella Genisi, autrice di due cicli di celebri romanzi noir che hanno come protagoniste femminili il commissario Lolita Lobosco (che ha ispirato l’omonima serie tv) e il maresciallo Chicca Gomez. Proprio quest’ultima è al centro del volume “L’angelo di Castelforte” – di cui l’autrice parlerà insieme a Giulia Zampina – romanzo di parole, respiri, tramonti, amore e morte che racconta il lato più perturbante degli scrittori.

Tre giorni di “Sfogliando Margherita” che segneranno il conto alla rovescia verso l’inizio ufficiale della manifestazione, sempre all’insegna della valorizzazione del centro storico e del fare comunità.