Il gruppo Lega propone affidamento pulizia caditoie stradali a “Catanzaro Servizi” con costi a valere su servizio idrico integrato

“In queste ultime settimane ha trovato ampio risalto la problematica legata al dissesto idrogeologico del territorio, causa, molto spesso, di frane ed allagamenti che comportano danni ingenti sia in termini economici che di vite umane. L’incuria e la mancanza di pulizia e manutenzione di canali e caditoie da parte delle amministrazioni rappresentano un problema molto grave per tante città italiane dove interi quartieri, alle prime piogge, si allagano e, anche in questo caso, la conta dei danni è notevole. Il Comune di Catanzaro non è estraneo a questo problema, tanto che è costretto ogni anno a spendere centinaia di migliaia di euro con interventi urgenti per far fronte ai danni. Come Gruppo Lega abbiamo, perciò, presentato una mozione al Consiglio comunale mirata a porre in essere tutte le iniziative utili e necessarie al fine di organizzare il servizio di pulizia e sanificazione delle caditoie stradali, affidandolo alla Catanzaro Servizi e facendo gravare la spesa sulla tariffa del nuovo servizio idrico integrato avviato a livello regionale.

Il servizio di pulizia di tutto ciò che ostruisce i canali di raccolta delle acque meteoriche, nonché il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, potrebbe essere svolto due volte l’anno con costi a carico del Servizio Idrico Integrato: da ricerca effettuata sul prezziario regionale, si è desunto che il costo dell’attività per singola caditoia si aggirerebbe tra 20 e 25 euro. Una cifra assolutamente inferiore rispetto a quanto il Comune di Catanzaro spende annualmente per fronteggiare le varie emergenze che si creano, dopo le piogge, proprio per la mancata bonifica dei canaloni. La Catanzaro Servizi, tra le attività che possono rientrare nella sua mission, sicuramente potrebbe assolvere a questa funzione partendo da un censimento delle caditoie presenti sul territorio, con priorità di intervento nelle zone dove di recente si sono verificati allagamenti. Speriamo che su questo punto, il Consiglio comunale trovi una visione condivisa per migliorare il servizio e fare bene alle casse dell’ente”.

Lo affermano in una nota i consiglieri Eugenio Riccio, Lea Concolino, Giovanni Costa e Manuel Laudadio (Gruppo Lega Salvini Premier).