Scuola, Minasi (Lega): “Con Agenda Sud dignità e uguaglianza a Meridione”

“Grande appuntamento oggi a Catanzaro per la scuola e il Mezzogiorno: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato Agenda Sud: un progetto importantissimo rivolto alle scuole di Calabria Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Un piano che prevede interventi per superare il divario territoriale tra Nord e Sud, garantendo pari opportunità distruzione agli studenti. L’obiettivo combattere la dispersione scolastica nel Mezzogiorno e moltiplicare le opportunità per i nostri ragazzi. Il loro futuro dipende moltissimo dalla scuola, quindi nostro dovere agire in questo settore e farlo concretamente: personalizzando l’insegnamento con orientamento e tutoraggio, rafforzando l’organico dei docenti, ma anche mettendo in sicurezza gli istituti. Il PNRR gi intervenuto con risorse importanti, ma con questo piano diamo dignità e uguaglianza al Meridione, perché scandaloso che ci siano ancora diversità così marcate tra il Sud e il resto del Paese”.

Così la senatrice calabrese della Lega, Tilde Minasi.