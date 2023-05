Unicef, sabato in chiesa a Botricello concerto con raccolta fondi per Siria e Turchia colpite dal terremoto

Sabato 13 Maggio, a Botricello, nella chiesa intitolata alla SS Immacolata e a San Michele, alle ore 18, si terrà un concerto musicale cui è stato dato il titolo “I bambini suonano per i bambini”. Durante la serata gli allievi della scuola musicale “Art’è studios school of music” si esibiranno, da solisti e in gruppo, in brani della musica italiana ed internazionale.

Il concerto è organizzato dalla scuola musicale per raccogliere fondi (liberamente offerti) che saranno versati all’UNICEF in modo da venire in aiuto alle popolazioni della Siria e della Turchia, colpite dal disastroso terremoto del febbraio scorso. Obiettivo perseguito, fra gli altri in campo – come ha rimarcato il Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, presieduto da Luigi Stanizzi – grazie alle grandi doti organizzative del presidente Unicef Costantino Mustari, apprezzato scrittore, che da sempre animato dai valori della solidarietà, spende le sue energie in favore dei più deboli. Porteranno il loro saluto il sindaco della cittadina ionica Saverio Simone Puccio, il parroco don Rosario Morrone e il presidente del Comitato Provinciale Unicef di Catanzaro Costantino Mustari. Coordinerà la serata il direttore artistico della “Art’e’ studios school of music” maestro Sarino Froio.