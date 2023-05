Polizia, l’assessore Giordano: “Felice per la nomina di Pisani”

“Come assessore alla Sicurezza, ex appartenente alla Polizia di Stato e non ultimo come catanzarese, non posso che dirmi oltremodo felice per la nomina di Vittorio Pisani a Capo della Polizia”. Lo scrive in una nota Marinella Giordano che così prosegue: “Parliamo di un investigatore di razza, cui si devono alcune delle operazioni più brillanti nella impegnativa lotta contro la criminalità organizzata e la camorra napoletana in particolare. Un uomo che ha reso onore allo Stato e alla Divisa e che ha saputo affrontare con dignità altissima anche i momenti più difficili di una carriera, come suol dirsi, immacolata. A Pisani rivolgo quindi i miei più affettuosi auguri di buon lavoro. Un lavoro che, sono sicura, sarà di qualità eccellente, continuando a caratterizzarsi per senso del dovere e fedeltà verso delle Istituzioni della Repubblica”.