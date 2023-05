Capellupo: “Istituzione della facoltà di lingue straniere a Catanzaro, chiedo accesso agli atti ai Rettori di Unical e Umg”

“Nei scorsi giorni ho presentato una formale richiesta di accesso agli atti indirizzata ai Rettori dell’Università Magna Grecia di Catanzaro e dell’ Università della Calabria di Cosenza al fine di conoscere lo stato del procedimento amministrativo per l’istituzione di una facoltà di lingue straniere a Catanzaro in sinergia tra i due atenei calabresi. Quella del corso di laurea interateneo è una vicenda annunciata a più riprese sin da inizio 2021 ma ad oggi, tranne le promesse, non c’è nulla di chiaro eppure si tratta di una questione che potrebbe incidere notevolmente sul tessuto economico, sociale e culturale della città Capoluogo di Regione. Al tempo stesso, ritengo sia necessario pretendere rispetto e coerenza da parte di tutti gli attori coinvolti nella vicenda, in quanto è buona prassi che agli annunci seguano risultati concreti, dovendo in caso contrario, ciascuno assumersi le proprie responsabilità. Infine, ribadisco, anche in questa sede l’invito al Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro a un maggiore impegno nella tutela dell’ateneo cittadino”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.