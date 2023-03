Lamezia, attivato il nuovo indirizzo di posta elettronica per le politiche giovanili

È da oggi attivo il nuovo indirizzo di posta elettronica politichegiovanili@comune.lamezia-terme.cz.it, dedicato a tutti i giovani lametini.

Su idea della consigliera Anna Caruso e per come discusso e concordato in sede della VII Commissione Consiliare di cui ne è appunto presidente, si è deciso di creare un canale diretto fra i giovani e l’amministrazione comunale di Lamezia Terme, istituzionale ed aperto a tutti.

Una tempesta di idee che possa avvicinare i giovani al mondo della politica stimolandone creatività e facendo loro comprendere quanto la politica sia uno strumento finalizzato al bene pubblico, e che loro rappresentano i destinatari dell’agire ammnistrativo indirizzato proprio, a disegnare il futuro della loro città.

Grazie ad un confronto fra tutti i consiglieri presenti e l’assessore Vaccaro con delega alle Politiche Giovanili, si è deciso di creare un’occasione di dialogo con i più giovani, lasciando che il confronto di idee naturalmente, diventi momento di crescita e monito alla necessità di condivisione di progettualità e criticità.

I giovani da oggi potranno condividere idee, segnalare situazioni particolari e da attori protagonisti, potranno avvicinarsi concretamente alla vita ammnistrativa, lasciando traccia dei loro sogni e della loro vivacità artistica e culturale.

La politica deve divenire la dimensione di cambiamento che porterà “i giovani a cambiare il proprio paese e non a cambiare paese.

Le mail saranno monitorate dal presidente di commissione Caruso e poi, in commissione, saranno valutate quelle che dovranno essere discusse.

Una sfida che, si augurano in commissione, possa segnare l’inizio di un cammino che finalizzato a captare l’attenzione dei più giovani e ne possa fidelizzare la presenza.

Politica in Comune perché progettare in comune, insieme, rappresenta l’antidoto contro la dispersione umana.