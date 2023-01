Catanzaro, pubblicati gli indici dei prezzi al consumo di dicembre 2022

Nel mese di dicembre 2022, a seguito della rilevazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) effettuata dall’Ufficio Statistica del Comune di Catanzaro, l’indice complessivo della città è risultato pari a 117,9 con una variazione tendenziale del 10,2 ed una variazione congiunturale dello 0,4.3. Rispetto a dicembre 2021, si è registrato un tasso di crescita del +55,1% per abitazione, acqua, elettricità e combustibili. La media annua si è attestata su 112,7 con una variazione tendenziale in aumento di oltre sette punti rispetto al 2021. Il report è consultabile sul portale www.comune.catanzaro.it