Servizio Civile AISM Catanzaro: pubblicato nuovo bando per la selezione di 8 giovani

È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. Anche la sezione AISM di Catanzaro, seleziona 8 giovani da impiegare nei due progetti che propone:

– Insieme: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la realizzazione dei progetti di vita individuale

– Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per il miglioramento della qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate.

Per questi 2 progetti sono disponibili 8 posti di cui:

4 nella sede di Catanzaro

4 nella sede di Lamezia Terme, di cui 1 posto riservato a giovani con SM

AISM, permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla e consente, ai giovani, di avere un ruolo da protagonista nella tua comunità, maturando il proprio modo di essere, così da guardare il mondo e la diversità con occhi diversi e attenti.

I progetti di Servizio Civile in AISM prevedono un monte ore annuo di 1145 ore per la durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a una media di 25 ore settimanali. L’orario di servizio viene stabilito in relazione alla natura e alle esigenze del progetto.

Requisiti partecipazione:

-cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

– aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Come presentare e inviare la domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite l’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ dove è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Per poter scegliere un Progetto AISM, occorre inserire nel campo “codice ente” la seguente dicitura SU00114

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Da ricordare

– Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10/02/2023.

– È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile