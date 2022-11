Fiorita incontra responsabile struttura territoriale Anas: “Nessun depotenziamento della sede di Catanzaro”

“Non è previsto alcun depotenziamento, né tantomeno un ipotesi di ridimensionamento dell’organico della sede Anas di Catanzaro che continuerà a rappresentare la sede di riferimento per la Calabria. La conferma è arrivata dal responsabile della struttura territoriale della società, Francesco Caporaso, in occasione di un incontro a Palazzo de Nobili presieduto dal sindaco Nicola Fiorita, che aveva espressamente richiesto delucidazioni su una possibile sospensione dei servizi erogati dalla sala operativa del Capoluogo”. A darne notizia è una nota del Comune di Catanzaro.

“Nel corso del confronto, è stato chiarito che dalla Struttura territoriale calabrese, con sede a Catanzaro – è detto nella nota – dipendono l’Area gestione rete, che ha competenze sulle strade statali calabresi, e l’Area gestione Rete Autostrada del Mediterraneo, che ha competenza sull’intero tratto dall’innesto con l’autostrada A30 fino a Reggio Calabria. Per quanto riguarda la sala operativa della sede di Catanzaro, Caporaso ha chiarito che è in atto, a livello nazionale, un processo di ottimizzazione dell’assetto organizzativo delle sale operative, anche alla luce del percorso di aggiornamento e miglioramento tecnologico, attraverso un efficientamento dei servizi e un generalizzato incremento dei livelli di sicurezza e dell’assistenza all’utenza. Tale processo è, allo stato, oggetto di confronto tra azienda e organizzazioni sindacali”.

“Ringrazio il responsabile territoriale Anas – ha affermato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita a margine dell’incontro – per aver risposto con grande disponibilità alle nostre sollecitudini, dando le rassicurazioni che la città attendeva in merito ad un presidio operativo prezioso per il Capoluogo e tutto il comprensorio, preservandone l’importante funzione strategica”.