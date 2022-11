Consorzio di Bonifica di Catanzaro: il 18 novembre attività di sportello per gli agricoltori consorziati

Il Consorzio di Bonifica e Irrigazione Ionio Catanzarese prosegue una puntuale assistenza ai consorziati recandosi con proprio personale presso i comprensori comunali. Un’attività che consente ai consorziati, di avere tutti gli elementi che concorrono a determinare il contributo consortile: esaminare i parametri e le modalità di calcolo e segnalare in modo semplice eventuali richieste, per esempio una vendita, un cambio di indirizzo, un decesso, chiedere verifiche ecc; avere insomma, tutte le informazioni sull’avviso di pagamento in modo chiaro nel rispetto dl Piano di Classifica.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 18 novembre p.v. a partire dalle ore 9.00, presso la sede consortile di Sellia Marina in loc. Uria dove si svolgerà l’attività di sportello che sarà abilitato anche alla riscossione dei ruoli tramite bancomat e/o carta di credito.

“Questa, insieme agli interventi sul territorio – precisa il commissario del Consorzio Fabio Borrello– è un’attività che sempre di più sarà una costante proprio per venire incontro a tutte le necessità degli agricoltori consorziati”.