Catanzaro, Azione Universitaria: “Importante incremento dei fondi, vicina copertura borse”

È stato approvato nella seduta della commissione bilancio del 14 novembre 2022, sotto la guida del Presidente, Antonio Montuoro, il primo programma Plurifondo Regionale d’Italia.

La notizia viene riportata da vari esponenti di Azione Universitaria, tra cui Mario Russo (Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari e Presidente dell’Esecutivo Nazionale di AU), Marco Cosentino (Esecutivo Nazionale AU), Domenico Costa (Direzione Nazionale AU), Marco Stasi (Senatore Accademico Unical), Riccardo Latella (Consigliere d’Amministrazione Unical), Gabriele De Salvo (Consigliere d’Amministrazione della Mediterranea) e Daria Mirante Marini (Commissione Paritetica dell’UMG).

“Accogliamo, con estrema soddisfazione per il lavoro svolto, le proposte di rimodulazione del POR 2014/2020 – si legge nella dichiarazione – che hanno previsto un incremento della dotazione finanziaria per diciassette milioni di euro da destinare a ‘Borse di studio e azioni di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli, inclusi gli studenti con disabilità’”.

“In attesa dell’approvazione in Giunta, rimarremo vigili al fine di verificare l’effettiva soddisfazione del fabbisogno per garantire, anche quest’anno, la copertura totale delle borse di studio – hanno dichiarato – convinti che questo sia un passo in avanti rispetto alle istanze che portiamo da tempo all’attenzione dell’ente regionale, sulla tematica del Diritto allo Studio in Calabria, ma che non bastino più soluzione emergenziali a un tema che richiederebbe piuttosto seri interventi strutturali”.

“Azione Universitaria resta in prima linea in difesa del Diritto allo Studio degli Studenti calabresi – concludono – e può gioire per aver avuto un ruolo attivo nell’indirizzo dell’azione politica delle istituzioni regionali”.