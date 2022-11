Nomina Ferro e Tripodi, il sindaco di Lamezia: “Giusto riconoscimento alle loro qualità umane e politiche”

“La prestigiosa nomina a Sottosegretari di Stato di Maria Tripodi e Wanda Ferro, rispettivamente al Ministero degli Affari Esteri ed al Ministero dell’Interno, costituisce giusto riconoscimento alle loro riconosciute qualità umane e politiche.

In particolare, l’Onorevole Wanda Ferro potrà rappresentare importante e fondamentale collante per l’intera area centrale della Calabria che ha da oggi la certezza di poter contare all’interno della compagine governativa su esponente di assoluto valore e di passionale attaccamento alla propria terra.

Si apre per la Calabria e per la sua area centrale un momento di storica importanza per lo sviluppo dei territori e la presenza autorevole e competente non potrà che costituirne fondamentale tassello.

Formulando, quindi, i migliori auguri per le prestigiose designazioni che riguardano la nostra regione resta il solo rammarico per una improvvida mancata nomina che ha dimostrato ancora una volta che la nostra Nazione tanto dovrà crescere in termini di cultura giuridica onde impedire che interessate barbarie giustizialiste fondate su parole gettate al vento della calunnia possano a volte ingiustamente offendere onestà, professionalità e competenza”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro.