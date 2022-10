Ennesimo Finanziamento nell’ambito del PNRR ottenuto dal comune di Lamezia Terme

In data 26/10 è pervenuta comunicazione al Comune di Lamezia Terme inerente la concessione di finanziamento, in precedenza ammesso con riserva, per la edificazione di nuovo asilo nido.

Il detto finanziamento è stato ottenuto nell’ambito della misura PNRR “Missione Istruzione e Ricerca” per l’importo di euro 1.679.304,00 ed il termine per l’aggiudicazione dei lavori è improrogabilmente fissato al 31/03/23.

Si tratta di ennesimo finanziamento che l’Amministrazione Comunale è riuscita ad intercettare e ciò dimostra inconfutabilmente la bontà di azione amministrativa indirizzata ad obiettivi concreti che trasformeranno positivamente nei prossimi anni l’intero territorio comunale.

Nel caso di specie, l’edificazione del nuovo asilo avverrà nell’ambito dell’area del Piano API che finalmente con l’amministrazione Mascaro sta avendo grande sviluppo.