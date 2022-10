Rogo a Catanzaro, effettuata l’autopsia: i tre fratelli Corasoniti sono morti per asfissia

Sono morti per asfissia i tre fratelli Corasoniti, Saverio (22), Aldo Pio (14) e Mattia (12) che hanno perso la vita nel tragico incendio della loro abitazione nel quartiere Pistoia di Catanzaro nella notte tra venerdi’ e sabato scorsi. E’ quanto emerso dall’autopsia su corpo delle tre vittime effettuata oggi al Policlinico universitario Mater Domini dal medico legale Giulio Di Mizio, nominato dalla Procura di Catanzaro. Secondo quanto si e’ appreso, i corpi dei tre fratelli Corasoniti presentavano solo qualche ustione superficiale, pertanto la causa della loro morte e’ da ricondurre all’inalazione di monossido di carbonio. Per avere un quadro piu’ esaustivo comunque si attendono anche i prossimi esami istologici e tossicologici, il cui esito confluira’ nella consulenza tecnica finale che il medico legale depositera’ entro 60 giorni.

