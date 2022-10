Fratelli morti in rogo a Catanzaro, il legale della famiglia: “Usare luminol e analizzare tabulati telefonici”

L’intento è quello di battere tutte le piste e non lasciare nulla di intentato. Per questa ragione l’avvocato della famiglia Corasoniti, Francesco Gigliotti, ha sollecitato una serie di indagini al pm della Procura di Catanzaro Francesco Bordonali, titolare del fascicolo di indagine sulla morte dei tre fratelli di 22, 16 e 12 anni nel rogo che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha distrutto l’appartamento popolare di via Caduti 16 marzo, nel quartiere Pistoia di Catanzaro.

Tra le indagini sollecitate dal legale vi è – oltre a un’accurata ricerca di tracce organiche con il luminol – anche la ricerca di tutte le chiavi dell’appartamento, sia quella della porta di ingresso (trovata chiusa a chiave) che delle porte interne, alcune delle quali, sarebbero state chiuse a chiave. Anche l’analisi dei tabulati telefonici rientra tra le sollecitazioni dei legali per capire quali movimenti siano stati fatti prima dell’incendio, se sia stato chiesto aiuto e a chi. Interrogativi ai quali devono trovare risposta i carabinieri della scientifica del Comando provinciale di Catanzaro e i Vigili del fuoco.